Kerkük'e yeni vali atandı

ERBİL, (DHA)- IRAK merkezi yönetiminin Kerkük\'teki petrol sahaları, havaalanları ve askeri üsleri almak için dün gece başlattığı operasyonun yankıları devam ederken, Irak Başbakanı Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, daha önce gerevden aldıklarını açıkladıkları Kerkük Valisi Necmettin Kerim\'in yerine Vali Yardımcısını atadı.

Irak\'ta, Kürt bölgesel Yönetimi\'nin yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra merkezi yönetimin kontrolünü istediği petrol sahaları, havaalanları, askeri üsler ve bazı tartışmalı bölgelerile ilgili yaşanan kriz, dün gece çatışma ile sonuçlanırken, daha önce Irak Başbakanı Haydar el-İbadi tarafından görevden alınan Kerkük Valisi Necmettin Kerim\'in yerine atama yapıldı. Bağdat\'tan verilen görevden alma kararını tanımadığını söyleyen ve görevini sürdüren Kerim\'in yerine yardımcısı, Arap asıllı Rakan Said Ali Cuburi, vekaleten atandı.

PEŞMERGE ÇEKİLDİ, KDP İLE KYB BİRBİRİNİ SUÇLADI

Tuzhurmatu başta olmak üzere Irak ordusu, Irak Federal Polisi ve Haşdi Şabi\'nin dün gece başlattığı operasyonda, bazı cephe ve noktalardan Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği\'ne (IKYB) bağlı peşmergelerin geri çekilmesi, KDP ile KYB\'yi karşı karşıya getirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne yakın televizyonlar; Kürdistan Yurtseverler Birliği\'ne ait 9 ve 16\'ncı tugayların, Kerkük\'ün Dakuk ve Selahaddin\'in Tuzhurmatu ilçelerinden çekildiğini, bu nedenle Irak ordusunun çatışmadan buraya girdiğini söyledi.

\'BÜYÜK BİR İHANET\'

Peşmerge Genel Komutanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Haşdi Şabi güçlerinin, Iraklı güçlerin yardımıyla Kerkük ve çevresine yönelik geniş çaplı bir saldırı başlattığı belirtilerek, şöyle denildi:

\"Bu Kürdistan halkına karşı açık bir savaş ilanıdır. Irak hükümeti, Haşdi Şabi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu\'nun Kudüs Karargahı tarafından yapılan saldırı, özgürlük talebinde bulunan Kürdistan halkından ve mertçe tavır gösteren kahraman Kerkük halkından intikam almaktır. Maalesef Kürdistan Yurtseverler Birliği\'nin bazı yetkilileri de Kürdistan halkına yönelik bu planın destekçisi olmuş, KYB bayrağı altında Kürdistan için canlarını feda eden Kürdistan\'a ve şehitlere tarihi ve büyük bir ihanet etmişlerdir. Bu birkaç yetkili, bazı hassas bölgeleri çatışmadan, Haşdi Şabi ve İran Devrim Muhafızı\'na teslim ederek Kosret Resûl\'ü yalnız bırakmışlardır. Bütün taraflara, bu saldırının, Haşdi Şabi ve Iraklı güçlerin ABD yapımı Abrams tankları, zırhlıları ve silahları ile koalisyonun verdiği silahlarla yaptığını duyuruyoruz. Bir süredir, IŞİD\'e karşı savaş adı altında Irak ordusu ve Haşdi Şabi\'ye verilen bu ABD yapımı silahlar, Peşmerge\'nin ihtiyaç duymasına rağmen, IŞİD\'le savaşta, terörle mücadelede kendilerine verilmemiştir. Halkın ve ülkenin tüm gerçek Peşmergelerinden ve direnişçi toplumdan, saldırının kırılması için ellerinden gelen direnişi göstermelerini istiyoruz. Kürdistan halkına savaş dayatmanın birinci dereceden sorumlusu İbadi hükümetidir ve bu zulmün bedelini ağır şekilde ödeyecektir.\"

TALABANİ\'NİN EŞİ HEROXAN: AİLEM, PEŞMERGELER İLE AYNI SAFTA YER ALIYOR

Mesut Barzani\'nin lideri olduğu Irak Kürdistan Demokrat Partisi ve Peşmerge Genel Komutanlığı\'nın geri çekilmek ile suçladığı KYB Peşmergeleri ile ilgili, bir süre önce yaşamını yitiren Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'nin eşi ve KYB\'nin Polit Büro Üyesi Heroxan Talabani de açıklama yaptı. Talabani, Kerkük’ün uluslararası planlarla yüz yüze kaldığını ve partisinin kenti korumaya devam edeceğini belirterek, \"KYB kuruluşundan beri Kürt halkının meşru haklarını ve kaderini tayin etmesi için mücadele etti ve bu uğurda bedeller verdi. KYB’li kahraman Peşmergeler de bu kenti kahramanca savunmuştur. Ne yazık ki korkulan oldu. Bazı medya kuruluşları KYB güçlerinin bulundukları mevzilerden geri çekildiğini duyuruyor. Bu tür söylemler düşmana hizmet eder. Aile fertlerimden Aras, Pavel, Kubad, Lahur ve Polad Talabani şu an kahraman peşmergelerle aynı safta yer alıyor. Kerkük halkından ricamız; yalan yanlış söylemlere inanmayın. Kenti savunmaya devam edin. Bizler de her zamanki gibi ön saflarda, tüm gücümüzle kahraman peşmergelerlerimizle birlikte Kerkük’teki vatandaşlarımızı koruyacağız\" dedi.