Kerkük valisini görevden alma kararına ret

Kerkük İl Meclisi, Irak Parlamentosu'nun Vali Necmeddin Kerim hakkında verdiği 'görevden alma' kararını reddetti.

Kerkük İl Meclisi'nce bugün yapılan oylamada, Irak Parlamentosu'nun kararı oy çokluğuyla reddedildi.

Kerkük İl Meclis Başkanı Rebwar Talabani, basına yaptığı açıklamada, valinin ancak il meclisinin kararıyla görevden alınabileceğini veya uzaklaştırılabileceğini belirterek, "Irak Parlamentosu'nun kararı yasalara aykırıdır" dedi.

Irak Parlamentosu, 14 Eylül'de, Kürt parlamenterlerin boykot ettiği oturumda, 173 oyla Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Kerim'in görevden alınması kararını imzalayarak oylama için meclise göndermiş, meclis de Kerim'in azli yönünde oy kullanmıştı.

Kerim, dün yaptığı açıklamada Irak Başbakanı'nın böyle bir karar alma yetkisinin olmadığını belirtmişti.