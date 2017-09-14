Kerkük valisi görevden alındı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna destek veren Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in görevden alınmasını talep etmesi üzerine Kerim görevinden uzaklaştırıldı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumu öncesinde gerilim artıyor. Irak parlamentosu, Başbakan Haydar el İbadi’nin talebiyle düzenlenen oylamada Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’i görevden aldı. Reuters haberi, Iraklı milletvekillerine dayandırdı.

Ne olmuştu?

IKBY Başkanı Mesud Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.

"Referanduma karşı olan her kesimin görüşüne saygı gösteriyoruz. Ancak çoğunlukla referandumu isteyenlere de saygı duyulmalıdır" diyen Barzani, "Kerkük'te her zaman birlikte yaşam, barış ve kardeşlik kentin simgesi olarak kalmalıdır. Kimsenin, Kerkük'ün güvenlik ve istikrarını bozmaya çalışmasına izin vermeyeceğiz. Kürdistan halkı barışçıl bir toplum olduğunu ispatlamıştır" diye konuşmuştu.

İbadi'ye yetki verilmişti

Irak parlamentosu önceki gün Kürt yönetiminin referandum önerisi çoğunluk oyuyla reddetmiş, İbadi’yi de ‘Irak’ın birliğini sağlamak için gerekli bütün önlemleri alması için’ yetkilendirmişti.

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