Kerkük Valisi: Bağdat'ın kararını tanımıyorum

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin kararıyla, parlamentosunun 'görevden azlini' ilan ettiği Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, Irak Başbakanı'nın böyle bir karar alma yetkisinin olmadığını belirtti.

İbadi’nin, Kerim’in görevden alınması kararı 14 Eylül’de parlamentodaki oylamada onanmıştı.

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Vali Kerim, bugün yaptığı basın açıklamasında, Irak Başbakanı ve Irak Parlamentosu'nun verdiği kararın tamamıyla siyasi bir karar olduğunu ve buna uymayacaklarını söyledi.

Kerkük Valisi, Bağdat’ın kente askeri hâkim atama niyetini "Baas rüyası" olarak niteledi.

"6 yıldır görev yapıyorum, kimse şikâyetçi olmadı"

Rudaw’ın haberine göre Kerim, sözlerine şöyle devam etti:

"Kerkük’te 6 yıldır görev yapıyorum ve bugüne kadar kimse şikâyetçi olmadı. Referandum kararı verdiğimiz için böyle bir karar aldılar. Irak Başbakanı ve Irak Parlamentosu'nun verdiği karar tamamıyla siyasi bir karardır. Bu karara uymayacağız. Referandum kararının alındığı Kerkük İl Meclisi toplantısına Kerkük’teki tüm oluşumların temsilcileri katıldı ve kararı birlikte onayladık. Irak Parlamentosu’nda 370 parlamenter bulunuyor ve bu karar yalnızca 120 kişi tarafından onaylandı. Bu karar ne yasal ne de meşrudur. Bu yüzden tanımıyoruz.”

"Türkmen siyasiler Kerkük kan gölüne dönmüş gibi konuşuyor"

Kerkük’teki duruma ilişkin de konuşan Vali Kerim, şöyle devam etti:

"Bazı Türkmen siyasiler sanki Kerkük kan gölüne dönmüş gibi konuşuyorlar. Öyle bir şey yok. Türkmen kardeşlerimizin herhangi bir sıkıntısı yok. Kerkük’teki tüm işler Türkmen ve Kürtler tarafından ortaklaşa yapılıyor. Bu tür söylemlere itibar etmeyin. 1970’lerden önce Kerkük’te Arap yoktu. Üniversitelerde yalnızca Kürt, Türkmen ve Hristiyanlar vardı. Araplara karşı değiliz fakat kentin demografik yapısıyla oynamak için büyük değişiklikler yapıldı. Kerkük bugün hiç olmadığı kadar güvenli bir kent çünkü Kerkük’te vatanına bağlı insanlar yaşıyor.”