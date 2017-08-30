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Politika

'Kerkük İl Meclisi'nin 'tek taraflı' referandum kararını kabul etmiyoruz'

Irak Başbakanı İbadi"Kararların kaba kuvvet kullanarak alınması sağlıklı değil"

30 Ağustos 2017 06:09

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük İl Meclisi'nde Kürt üyelerin tek taraflı görüşüyle alınan referandum kararının "yanlış olduğunu" ve bunu kabul etmediklerini söyledi.

İbadi, Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, "Kerkük İl Meclisi'nde alınan karar yanlıştır ve bunu kabul etmiyoruz. Kararlar bu şekilde alınmaz." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumuna katılma yönünde İl Meclisi'nde alınan tek taraflı kararın yasal olmadığını, tanımayacaklarını ve bunun daha fazla çekişme ve çatışmalara neden olacağını yineleyen İbadi, konuyla ilgili Kürt yetkilileri diyaloğa çağırdı.

"Birlikte yaşamayı seçmeliyiz"

İbadi, "Kararların kaba kuvvet kullanarak alınması sağlıklı değil. O zaman Erbil'de Araplara, Süleymaniye'de Türkmenlere ve diğer bölgelerde de Hristiyan ve Ezidilere de konfederasyonlar verelim mi? Bu yanlış bir yöntemdir. Bölgemiz artık güvenli bölgedir ve hep birlikte yaşamayı seçmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türkmenlerin yaşadığı Telafer'in, İyadiyye nahiyesi dışındaki tüm bölgelerinin IŞİD'den kurtarıldığını belirten İbadi, "Telafer'in tamamen kurtarılmasını yakında duyuracağız." dedi.

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