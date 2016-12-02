Kerimcan Durmaz'a saldıranlar karakol çıkışında alkışlandı!

Samsun'da Kerimcan Durmaz'ın önceki akşam sahneye çıktığı kafeye saldıran 4 kişi polisteki sorgusunun ardından karakol çıkışında alkışlarla karşılandı.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, olay, Samsun’da bir alışveriş merkezinin içinde bulunan bir eğlence mekanında önceki akşam meydana gelmişti. Sahneye çıkan Kerimcan Durmaz’ın konserinde olay çıkmış, sanatçı şişe atılmasının ardından sahneden kaçarken darp edilerek yaralanmıştı. Keremcan Durmaz'ın darp edilmesi ile ilgili bugün Irmak Polis Merkezine giden Güney A., Doğukan B., Uğur D. ve Kenan K. polise teslim oldu.



Sağlık kontrolü için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 4 kişi, polis merkezi çıkışında, "Teknoloji canavarlarına sesleniyoruz, devletin her şeyine hakim olabilirler ama Türk gençliğine hakim olamazlar. Tek gözlü canavarlar bilsin. Gençliğimizi i...yaptılar. Bunu herkes bilsin" dediler. Gözaltına alınan saldırganların arkadaşları ise polis aracına bindikleri sırada onları alkışlarla karşıladı.

Sağlık kontrolü için polis merkezinden çıkarılan şüpheliler, “Tek gözlü canavarlar bilsin, bu gençlik herşeyi biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli’ye sesleniyoruz. RTÜK bunları kaldırsın. Gençliğimizi i… yaptılar. Bunu herkes bilsin” dediler. Polis merkezi önünde bekleyen 20 kişilik bir grup ise, şüphelilere alkışlarla destek verdi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, 4 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.