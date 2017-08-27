T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kerimcan Durmaz, plajda terledi

İbrahim LALELİ / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın sosyetik beach kulüplerinden Oba Lara Beach, instagram fenomeni DJ Kerimcan Durmaz'ı ağırladı

27 Ağustos 2017 14:02

İbrahim LALELİ / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın sosyetik beach kulüplerinden Oba Lara Beach, instagram fenomeni DJ Kerimcan Durmaz\'ı ağırladı.
DJ kabininde yerini alan Durmaz\'ı, çok sayıda hayranı izledi. 38 derece sıcak havada gerçekleşen partide terleyen Durmaz, \"Burada iki gün program yapsam sanırım eriyerek kaybolurum. Sıcağı severim bu kadarı bana bile fazla geldi. Saçlarım dağıldı\" diye espri yaptı.
DJ kabininde bir tarafta müzik çalan bir taraftan dans eden Durmaz, esprileriyle partiye renk kattı. Rengarenk bikinileri içinde konseri izleyen gençler, şarkılara dans ederek eşlik etti. Partide sahneye çıkan dansçılar güzellikleriyle dikkati topladı. Gençlerin çoğunlukta olduğu parti süresince genç kızlar ellerinde telefonlarıyla Kerimcan Durmaz\'ın her hareketini çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LALELİANTALYA DHAANTALYAOba Lara BeachDJ Kerimcan DurmazDJDurmazSıcağıSaçlarımRengarenkPartideGençlerinKerimcan DurmazFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24