Kerimcan Durmaz, plajda terledi

İbrahim LALELİ / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın sosyetik beach kulüplerinden Oba Lara Beach, instagram fenomeni DJ Kerimcan Durmaz\'ı ağırladı.

DJ kabininde yerini alan Durmaz\'ı, çok sayıda hayranı izledi. 38 derece sıcak havada gerçekleşen partide terleyen Durmaz, \"Burada iki gün program yapsam sanırım eriyerek kaybolurum. Sıcağı severim bu kadarı bana bile fazla geldi. Saçlarım dağıldı\" diye espri yaptı.

DJ kabininde bir tarafta müzik çalan bir taraftan dans eden Durmaz, esprileriyle partiye renk kattı. Rengarenk bikinileri içinde konseri izleyen gençler, şarkılara dans ederek eşlik etti. Partide sahneye çıkan dansçılar güzellikleriyle dikkati topladı. Gençlerin çoğunlukta olduğu parti süresince genç kızlar ellerinde telefonlarıyla Kerimcan Durmaz\'ın her hareketini çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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