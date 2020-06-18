Kerimcan Durmaz: Caner'le kırgındık, küs ayrılmak istemezdim

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Caner Çalışır'ın yakın dostu Kerimcan Durmaz, "Caner ile küs olarak ayrılmak istemezdim" diye konuştu.

Kerimcan Durmaz, geçen hafta hayatını kaybeden Caner Çalışır’ın ardından ilk kez konuştu. Caner Çalışır ile küs oldukları ortaya çıkan Durmaz, Instagram hesabının hikâye bölümünden yayınladığı video ile yakın arkadaşı hakkında "6 yıldır en güzel anılarımı geçirdiğim, arkadaşım, dostum dediğim insan artık yok. Buna alışabilmek çok zor.



Son iki ay birbirimize kırgındık Caner ile. Küsüp barışabiliriz normal arkadaşlar gibi. Düşman değildik. Hâlâ arkadaştık ama birbirimize kırgındık. Böyle olsun istemezdim. Onunla küs bir şekilde ayrılmak istemezdik ama böyle oldu” ifadelerini kullandı.