Keremcem: Unkapanı'nda keşfedilirim sanıyordum

T24 - Hayallerinin peşine düşüp, İzmir’den İstanbul’a gelen, soluğu Unkapanı’nda alan Keremcem, İstanbul mecerasını, müzik çalışmalarını ve dizide oynamanın kendisine neler kazandırdığını anlattı.





Keremcem, Hüriyet gazetesinin Cadde ekinde Senem Aydın'la yaptığı söyleyişisi şöyle:

Genç şarkıcı: İnanmazsınız ama bu şehre geldiğimde ilk gittiğim yer Unkapanı oldu. Sanki hâlâ orada keşfediliyor insanlar... Unkapanı’nından dışarı çıktım, derin bir nefes aldım ve yoluma devam ettim.



En başa dönersek... İstanbul maceranız nasıl başladı?



2001 yılında tası tarağı toplayıp, İzmir’de üniversiteyi okurken yaşadığım dedemden kalan evi satıp geldim İstanbul’a. Dört sene sonra, evin parasının bitmesine ramak kala ilk albümümü çıkardım. Şimdi düşünüyorum da gerçekten maceraymış. (Gülüyor)



Muğla’da büyüdünüz. İstanbul’un karmaşasına adapte olmakta zorladı mı sizi?

İlkokuldan sonra İzmir ve Ankara’da da okuduğum için büyük şehre alışkınım. Ama tabii ki

İstanbul başka. İçinde olmadığım karmaşa hoşuma gider benim, sakinlik verir bana, biraz kaybolmuşluk ve tabii ki rahatlık. Geldiğim ilk günden beri İstanbullu hissediyorum kendimi.



Bu şehirle ilgili ilk hatıranız?



'Trafiği çekmeye razı, 3. köprüye karşıyım'

Büyük şehirde yaşamanın en zor tarafı ne sizce?



Şehrin sınırsız imkanlarını kullanabilen ve tadını çıkarabilen o kadar az insan var ki. Bu şehirden keyif alabilmeniz için bile çaba sarf etmelisiniz. Trafiğini, kalabalığını ve kabalığını göze almanız gerekli. Ama sonra ucundan Boğaz’ı gördüğünüzde ya da sadece İstanbul’a gelen bir sergi veya konsere gittiğinizde kendini affettiriveriyor hemen.



En çok nelerden şikayet ediyorsunuz şehirle ilgili?



Trafik herkes gibi. Bir de dizi çekimleri için o kadar çok bilmediğimiz mekanlara gidiyoruz ki. Saatlerce trafikte kalıyorum ve bazen “İllallah” dememe ramak kalıyor gerçekten. Bu arada bizim şehirden şikayetlerimiz İstanbul’un bizden şikayetleri yanında hiç kalır. Dünyanın en güzel şehrine yıllardır her türlü çirkinliği yapıyoruz, o hâlâ güzel. Yani trafiği çekmeye razı, 3. köprüye karşıyım.



Vazgeçemediğiniz adresler var mı? Şehirde en sevdiğiniz yerler?



Kalabalığa karışmak için Taksim, Çukurcuma’ya gidiyorum. Sohbet için Teşvikiye, alışveriş için Etiler, Levent, kaçmak için Anadolu Feneri benim vazgeçemediğim favori adreslerim.





'Tövbeler Tövbesi’ talihsiz bir dizi'



Diziniz yakında final yapacak. Yeni projeler gelmeye başladı mı?



‘Tövbeler Tövbesi’ bir televizyon dizisinin başına gelebilecek en kötü şeyleri defalarca yaşadı. Günü, saati, yönetmeni hatta senaristi bile defalarca değişti. Biz de her gelen senaryoda farklı karakterleri canlandırmak zorunda kaldık. Her şey her zaman istediğimiz gibi gitmiyor. Yine de 37 bölüm çektik. Çalışan ve izleyen herkese teşekkürler. Çekimlerin bittiği gün çok güzel bir senaryo geldi, sonra bir tane daha, ikisi de içinde olmak isteyeceğim işler, hayırlısı...



‘Tövbeler Tövbesi’ sizin için nasıl bir deneyim oldu?



Her projede farklı insanlarla tanışırsınız, o kadar güzel vakit geçirirsiniz ki, onları gerçekten tanırsınız. Ben şanslıydım bugüne kadar birlikte çalıştığım ekip ve oyuncular hem iyi insanlardı, hem de işlerinde çok iyilerdi. ‘Tövbeler Tövbesi’ de bunlardan biri. Benim ilk sesli çekimim, bu yüzden de benim için farklı bir tecrübe oldu.



‘Hayata’ isimli albümünüz, müzik çalışmalarınız nasıl gidiyor?



Yazı ‘Haydi Öp’le bitirdim. Gelecek hafta yeni klibin çekimlerini yapacağım, şubatta yayında olur. Sonra uzun zamandır hazırlıklarını yaptığımız, üniversitelere özel bir projeye başlayacağım.





Favorileri



En keyif aldığı kafe: Çukurcuma 49

Yemeklerini en çok sevdiği restoran:

Da Mario (Etiler)

Atmosferini en çok sevdiği restoran:

Da Mario

En sevdiğiniz bar/gece kulübü:

Corridor (Nişantaşı)

En sık gittiği alışveriş merkezi:

Akmerkez (Etiler)

En sevdiği sinema salonu: Kanyon (Levent)

En sık alışveriş yaptığınız market:

Doğa Şarküteri