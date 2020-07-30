Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver ısrarı sürüyor!

Eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri'nin, Aslı Enver sevdası bitmedi. İddialara göre; Tunçeri, Enver ile bir kez daha görüşebilmek için devreye ortak arkadaşlarını soktu.

Babil dizisinin başrol oyuncularından Aslı Enver’in, eski basketbolcu Kerem Tunçeri’yle geçtiğimiz aylarda yeni bir ilişkiye başladığı konuşuluyordu.



Tunçeri’nin, bazı kadınlarla mesajlaşmasının ortaya çıkmasından sonra Aslı Enver, Tunçeri ile görüşmeyi noktalamıştı.



Snob Magazin'in özel haberine göre; bütün bunlara rağmen Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'den vazgeçemediği ve tekrar görüşebilmek için her yolu denediği kulislerde konuşuluyor.

Daha tanışma arifesinde araları açılan ikiliden Kerem Tunceri’nin ortak arkadaşları aracılığıyla görüşebilmek için çabaladığı öğrenildi. Aslı Enver'i yeniden görüşmeye ikna edebilmek için tüm yolları deneyen Tunçeri'nin yakın çevresi kendisinin hayatını düzene sokarak yeni bir sayfa açtığını söylüyor.