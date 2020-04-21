Kerem Tunçeri mesajlarını ifşa edenlere dava açıyor

Aslı Enver ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Tunçeri'nin başka kadınlara attığı mesajlar ifşa oldu. Kerem Tunçeri, mesajlarını ifşa eden kişiler hakkında tazminat davası açacağını sosyal medya aracılığıyla açıkladı.

Aslı Enver ile 41 yaşındaki Kerem Tunçeri’nin bir ilişkiye başladığı söylendi. Ortaya çıkan bu aşk iddiasının ardından Kerem Tunçeri’nin bir çok kadına mesaj attığı ortaya çıktı. Birçok kişi, Tunçeri’yle mesajlaşmalarını sosyal medyada ifşa etti.

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Sosyal medyadan açıklama yaptı

Şimdiye kadar birçok eski sevgilisi olmuş olan, ünlü isimlerle de adı anılan Kerem Tunçeri, ifşa olan mesajlarının ardından sessizliğini bozdu, ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı.

Tunçeri, tazminat davası açılması için gereken başvuruları yapıldığını söyledi.