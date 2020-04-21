Aslı Enver-Kerem Tunçeri aşkı başlamadan bitti

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin, bazı isimlerle mesajlaşmasının ortaya çıkmasından sonra Aslı Enver'in görüşmeyi noktaladığını belirtildi.

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin ortak dostları vasıtasıyla tanıştığı ve birbirini tanıma aşamasında olduğu gündeme geldi.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Henüz tanışma aşamasında olan ikilinin aşkı başlamadan bitti. Aslı Enver'in Kerem Tunçeri ile yakınlaştığı haberi sosyal medyada büyük ses getirince peş peşe mesaj ifşaları başlamıştı.

Yakın çevrelerinden alınan bilgiye göre Enver ve Tunçeri'nin ilişki başlamadan görüşmeyi noktaladıkları öğrenildi.