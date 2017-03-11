Kerem Kılıçdaroğlu ODTÜ'de hoca oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, ODTÜ’de Sosyal Bilimler Enstitüsü Asya Çalışmaları alanında yüksek lisans öğrencilerine part-time ders vermeye başladı.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun doktorasını “siyasette kayırmacılık” üzerine Kore Üniversitesi’nde Kore Cumhuriyeti’nin bursuyla tamamlayan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, Ankara’ya döndü. Kerem Kılıçdaroğlu, ODTÜ’de Sosyal Bilimler Enstitüsü Asya Çalışmaları alanında yüksek lisans öğrencilerine part-time ders vermeye başladı.

"Bedelli" yapmamıştı, askere gidecek

Kılıçdaroğlu’nun yıl sonunda askeri yükümlülüğünü yerine getirinceye kadar ders vermeye devam edeceği öğrenildi. Kerem Kılıçdaroğlu 2014’te yürürlüğe giren bedelli askerlik uygulamasından hakkı olmasına rağmen yararlanmamış ve zorunlu askerlik hizmetini yerine getireceğini açıklamıştı.