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Yaşam

Kerem Güney hayatını kaybetti!

Güney'in cenazesi yarın ikindi namazında Bodrum Akyarlar Camii'nden kaldırılarak, Fener Mezarlığı'na defnedilecek

16 Kasım 2012 16:20

Aldırma Gönül, Elveda Meyhaneci, Yarım Kalan Aşk gibi şarkıların ünlü bestecisi Kerem Güney (73) kalp yetmezliğinden vefat etti.

Güney'in cenazesi yarın ikindi namazında Bodrum Akyarlar Camii'nden kaldırılarak, Fener Mezarlığı'na defnedilecek.

Sanatçının oğlu Kerem Güney, sanatçı dostlarından Selami Şahin, Edip Akbayram gibi isimlerin kendisini aradığını söyleyerek "Babam annem Senan Güney'i çok severdi. Onun yanında olmak isterdi. Ona kavuştu." dedi.

Aldırma Gönül şarkısını yıllar boyu seslendiren Edip Akbayram da "Üzüntüm sonsuz. Kerem Güney'in Aldırma Gönül bestesi yıllarca Edip Akbayram ile özdeşleşmiş bir beste olarak klasikler arasına girdi. Bana da yorumcu olarak katkıları çok büyük oldu. Işıklar içinde yatsın' diye konuştu.

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Kerem Güneyaldırma gönülelveda meyhaneci

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