Kerem Görsev'den Emirgan'a özel albüm

Cazın Türkiye'de en tanınan isimlerinden piyanist ve besteci Kerem Görsev'in 15. albümü "Emirgan" yakında müzik markette yerini alacak.

Radikal’deki habere göre, ilk Albümü Hands & Lips ile 1994 yılında bestelerini kayıt altına almaya başlayan sanatçı, Abbey Road Studyolarında, London Philharmonia Orchestra ile kayıtlarını yaptığı “THERAPY” albümünde beraber çalıştığı Grammy ödüllü saksafoncu Ernie Watts’ı yeni albümü için tekrar davet etti.

Ernie Watts ile birlikte, davulda Ferit Odman ve kontrabasta Kağan Yıldız, tamamı Kerem Görsev’in bestelerinden oluşan “Emirgan” adlı albümü hazırladılar.

Album Kerem Görsev Trio ve Ernie Watts’ın beraberce sergiledikleri dinamik performansın keyifli bir ifadesi. Istanbul’da kaydedilen albümün mastering’i Gareth Williams Audio tarafından Manchester’da yapıldı. Albümün grafik tasarımını Feridun Ertaşkan hazırladı. "Rec By Saatchi" etiketi ile basılan albümün ön ve arka kapağında Kerem Görsev için ayrı bir öneme sahip Emirgan semtinin nostaljik fotoraflarına yer verildi.

Görsev, yeni albümünün prova baskılarının fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı: