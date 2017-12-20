Kerem Görsev, Quartet ile Akıngüç Sahnesi'nde

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE\'NİN tanınmış caz piyanistlerinden Kerem Görsev, “Quartet” projesi ile İstanbul Kültür Üniversitesi’nin düzenlediği yeni yıl organizasyonu kapsamında Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde sahne alacak.

Türkiye’nin tanınmış caz piyanistlerinden Kerem Görsev, “Quartet” projesi ile İstanbul Kültür Üniversitesi’nin (İKÜ) düzenlediği yeni yıl organizasyonu kapsamında sahne alacak. 26 Aralık Salı günü saat 19.00’da İKÜ’nün Ataköy Yerleşkesi’nde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek konserde Görsev’e, kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman ve saksofonda Engin Recepoğulları eşlik edecek.

MÜZİK SEVERLERE CAZ DOLU BİR GECE YAŞATACAK

1995 yılından bugüne 17 albüm kaydı yapan sanatçı Görsev, trio için düzenlediği bestelerinden, filarmoni orkestrası aranjmanlarına kadar akustik caz müziğinin farklı formatlarını dinleyenleri ile paylaştı. New York, St. Petersburg, Londra, Los Angeles ve İstanbul\'da yaptığı kayıtlar, Türkiye’de caz müziğinin geniş bir dinleyici topluluğuna ulaşmasını sağladı. Yurt dışında Pescera, Vilnius, Umbria, Bishkek Jazz ve Marciac Jazz festivali gibi prestijli sahnelerde performans sergileyenKerem Görsev, Akıngüç Sahnesi’nde de ağırlıklı olarak kendi bestelerinden oluşan bir repertuvarla dinleyici karşısına çıkarak, dinamik performansı ve yüksek enerjisi ile müzikseverlere caz dolu bir gece yaşatacak.

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