T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kerem Görsev, Quartet ile Akıngüç Sahnesi'nde

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE'NİN tanınmış caz piyanistlerinden Kerem Görsev, “Quartet” projesi ile İstanbul Kültür Üniversitesi’nin düzenlediği yeni yıl organizasyonu kapsamında Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde sahne alacak

20 Aralık 2017 16:43

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE\'NİN tanınmış caz piyanistlerinden Kerem Görsev, “Quartet” projesi ile İstanbul Kültür Üniversitesi’nin düzenlediği yeni yıl organizasyonu kapsamında Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde sahne alacak.

Türkiye’nin tanınmış caz piyanistlerinden Kerem Görsev, “Quartet” projesi ile  İstanbul Kültür Üniversitesi’nin (İKÜ) düzenlediği yeni yıl organizasyonu kapsamında sahne alacak. 26 Aralık Salı günü saat 19.00’da İKÜ’nün Ataköy Yerleşkesi’nde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek konserde Görsev’e, kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman ve saksofonda Engin Recepoğulları eşlik edecek.

MÜZİK SEVERLERE CAZ DOLU BİR GECE YAŞATACAK

1995 yılından bugüne 17 albüm kaydı yapan sanatçı Görsev, trio için düzenlediği bestelerinden, filarmoni orkestrası aranjmanlarına kadar akustik caz müziğinin farklı formatlarını dinleyenleri ile paylaştı. New York, St. Petersburg, Londra, Los Angeles ve İstanbul\'da yaptığı kayıtlar, Türkiye’de caz müziğinin geniş bir dinleyici topluluğuna ulaşmasını sağladı. Yurt dışında Pescera, Vilnius, Umbria, Bishkek Jazz ve Marciac Jazz festivali gibi prestijli sahnelerde performans sergileyenKerem Görsev, Akıngüç Sahnesi’nde de ağırlıklı olarak kendi bestelerinden oluşan bir repertuvarla dinleyici karşısına çıkarak, dinamik performansı ve yüksek enerjisi ile müzikseverlere caz dolu bir gece yaşatacak.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATÜRKİYEKerem GörsevKültürAkıngüç OditoryumuSanat MerkezindeTürkiyeninAralık SalıAtaköy YerleşkesindeGörseveKağan YıldızFerit OdmanEngin RecepoğullarıMÜZİK SEVERLERE CAZ DOLU BİR GECE YAŞATACAK 1995

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24