Kerem Gönlüm bağış sözünü tutmadı

Fenerbahçe, Anadolu Efes, Galatasaray forması giyen ve kariyerine Sakarya Büyükşehir Basketbol Belediyesi'nde oynayan Kerem Gönlüm, bağışta bulunacağını vadettiği derneğe ödeme yapmadığı ortatya çıktı.

Minik Kalplerle El Ele Derneği, 2016 Haziran'ında yardım balosu düzenledi. Geceye Elif Hanım'la katılan Kerem Gönlüm derneğe 150 bin lira yardımda bulunma sözü verdiği ancak herhangi bir bağışta bulunmadığı belirtildi.

Sabahtan Bülent Cankurt'un haberine göre; dernak başkanı aylar sonra gazetede Kerem Gönlüm'ün ev aldığı haberini okudu.

Haber kupürünü kesip Instagram'a koyan başkan sitemini de sosyal medyada dile getirdi.

"Haberi görünce sevindim. Finans sıkıntısı içinde sanıyordum. Bağış sözü vermiş ama yapmamıştı. Çok şükür işleri yolundaymış..."