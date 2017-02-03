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Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya'ya evlilik yanıtı

Serenay Sarıkaya, "Evlilik düşünmüyorum" demişti

03 Şubat 2017 20:38

Oyuncu Kerem Bürsin yine oyuncu sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın, "Evlilik düşünmüyorum" yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine, "İzin verin tadını çıkaralım. Şu an çok mutluyuz. Şimdi evlilik düşünmeye gerek yok. Şu an anı yaşıyoruz. Gayet mutluyuz. Çok güzel bir ilişki. O yüzden hayırlısı diyelim" dedi.

Önceki günlerde Serenay Sarıkaya, "Evlilik teklifi aldınız mı" yönündeki soruya "Güzel giden bir birliktelik olunca herkes evlilikle taçlandırmak istiyor. Ben 25 yaşında bir genç kız olarak şu anda her şey çok yolunda gittiği için böyle bir kararı erken buuyorum. Herşey çok şükür yolunda. Umarım böyle devam eder. Evlilik düşünmüyorum" demişti.

"İş iştir, başka şeyler başka şeylerdir"

'Bu Şehir Arkandan Gelecek' adlı dizide 'Ali Smith' karakterini canlandıran Kerem Bürsin, dizideki öpüşme sahnesi ve özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.

Dizideki partneri Leyla Lydia Tuğutlu ile öpüşen Bürsin, "Öpüşme sahnesine sevgiliniz Serenay Sarıkaya ne dedi?" yönündeki soruya ise, "Sonuçta oyuncuyuz. İkimiz de aynı mesleği yapıyoruz. Profesyonelce yapıyoruz. İş iştir, başka şeyler başka şeylerdir" dedi. 29 yaşındaki Bürsin, "romantik misiniz?" sorusuna ise, "bilmiyorum onu başkalarına sormak lazım" yanıtını verdi.

Bursin ile 25 yaşındaki Sarıkaya daha önce bir jean firmasının reklam çekimlerinde birlikte rol almıştı. Çift çekimlerde bir şarkı da seslendirmişti.

Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya'lı İkimizin Yerine filmi:

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