T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kerem Bursin yeni rolüyle şaşırttı

Çağan Irmak'ın yönettiği 'Unutursam Fısılda' filminde rol alan Kerem Bursin, 70'li yıllarda bas gitar çalan bir genci canlandırıyor

27 Temmuz 2014 13:33

“Güneşi Beklerken” dizisinde oynadığı Kerem rolüyle tanınan Kerem Bursin, yönetmenliğini Babam ve Oğlum”, “Issız Adam”, “Tamam mıyız?” gibi filmleriyle Türk sinemasında önemli bir yer edinen Çağan Irmak’ın yeni filmi “Unutursam Fısılda” ile sinema severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Amerika’da yaşadığı günlerde bir müzik grubunda bas gitar çalan genç oyuncu, bu filmde de müzik tutkunu Erhan olarak, elinde gitarıyla beyazperdeye yansıyacak. 

Birbirine aşık iki gencin her şeyi geride bırakıp müziğin, aşkın ve hayallerinin peşinden gitmesini konu alan “Unutursam Fısılda”nın kadrosunda Hümeyra, Mehmet Günsür, Farah Zeynep Abdullah ve Işıl Yücesoy gibi usta isimler de yer alıyor.

 

ETİKETLER

kerem bursinunutursam fısıldaçağan ırmakfilm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24