Kerem Bursin yeni rolüyle şaşırttı

“Güneşi Beklerken” dizisinde oynadığı Kerem rolüyle tanınan Kerem Bursin, yönetmenliğini Babam ve Oğlum”, “Issız Adam”, “Tamam mıyız?” gibi filmleriyle Türk sinemasında önemli bir yer edinen Çağan Irmak’ın yeni filmi “Unutursam Fısılda” ile sinema severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Amerika’da yaşadığı günlerde bir müzik grubunda bas gitar çalan genç oyuncu, bu filmde de müzik tutkunu Erhan olarak, elinde gitarıyla beyazperdeye yansıyacak.

Birbirine aşık iki gencin her şeyi geride bırakıp müziğin, aşkın ve hayallerinin peşinden gitmesini konu alan “Unutursam Fısılda”nın kadrosunda Hümeyra, Mehmet Günsür, Farah Zeynep Abdullah ve Işıl Yücesoy gibi usta isimler de yer alıyor.