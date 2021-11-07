Kerem Bürsin: Türkiye'ye dönmeseydim dövüş antrenörü olurdum

Basketbol sevgisini ve dövüş sporlarına olan merakını anlatan oyuncu Kerem Bürsin, "Amerika'dan Türkiye'ye dönmeseydim dövüş antrenörü olabilirdim" dedi.

Bürsin, Anadolu Efes Stüdyo'ya konuk oldu. Bürsin, "Amerika'dan Türkiye'ye gelmeseydiniz hangi alanlarda çalışırdınız?" şeklindeki soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

34 yaşındaki oyuncu, "Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelmeseydim yine oyunculukla ilgili bir şeyler yapardım ya da karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC’de (Ultimate Fighting Championship) sporcu olmasam da farklı pozisyonda yer alabilirdim. Örneğin UFC antrenörü olabilirdim. Zaten Türkiye'ye gelmeden önce UFC alanında çalışmalar yapıyordum" dedi.

Bürsin ayrıca, "Hayatımın bir bölümü yurt dışında geçtiği için basketbol, hayatımda büyük bir yere sahip" şeklinde konuştu.

"En büyük hayalim..."

Gelecekle ilgili hayallerinden de bahseden Bürsin, "Oyunculuk tarafında en büyük hayalim yurt dışına daha çok açılmak. Doğayla alakalı, pozitif şeyler başarmak istiyorum. Ayrıca kadın hakları alanında da çalışmalar yapmayı planlıyorum" dedi.

Gençlere başarılı bir kariyer tavsiyesinde bulunan ünlü oyuncu, "Öncelikle kendilerine inanmalarını öneririm. Ben de kariyerimin başında zorluklar yaşasam da kendime inanarak o zorlukları aşmayı başardım" dedi.

Kerem Bürsin, geçtiğimiz aylarda bilinmeyenlerini anlatmıştı. Bürsin, "Çocukluğum hep yurt dışında geçti. Sürekli yeni bir hayat kuruyorduk. Avantajı şuydu: Dünyanın neresinde olursan ol insan kalıbı aynı! Endonezya'yı evim gibi hissediyordum. En uzun kaldığım yer ise İstanbul oldu. Amerika'da 11 sene kaldım" demişti.