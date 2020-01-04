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Kerem Bürsin, Tarık Akan rolünü kabul etmedi

04 Ocak 2020 14:02

Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın başrolünde yer aldığı Baraj’ın dizi versiyonu için hazırlıklar sürüyor. Medyapım ile Yağmur Ünal’ın FOX için hazırladığı dizide Türkan Şoray’ın hayat verdiği karakteri canlandırması için Biran Damla Yılmaz ile anlaşılmıştı. Kerem Bürsin'in projede yer almayı kabul etmediği öğrenildi.

Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Tarık Akan’ın rolü için de Kerem Bürsin’e teklif gitmişti. Bürsin’in yurtdışıyla ilgili planları nedeniyle projeyi kabul etmediği öğrenildi. Rol için 4N1K’daki rolüyle dikkat çeken Burak Yörük ile görüşülüyor. Baraj’ı Hasan Tolga Pulat yazıp yönetecek.

 

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kerem bürsinTürkan ŞorayTarık AkanBarajHasan Tolga Pulat
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