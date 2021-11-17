Kerem Bürsin'den HeForShe hareketine destek: Artık cinsiyetçi şakalara gülmüyorum

'Heforshe' nedir?

HeForShe, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi tarafından 2014'te, cinsiyet eşitliğinin yaygın hâle getirilmesi için başlatılan dayanışma hareketi. Söz konusu hareket, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sosyo-ekonomik ve politik bir sorun olarak tanımlanması düşüncesine dayanıyor.

Hareketin amacı, erkeklerin ve erkek çocuklarının toplumlarda yaygın durumdaki eşitsizliğin nedeni ve egemen kültürünün (yerleşik menfi cinsiyet kalıpları ve cinsiyet rolleri) etkisinin farkına vararak eşitliğe dahil edilmesidir. Hareketin logosunda kadın ve erkek sembolleri yan yanadır ve bu kadın ve erkek birliğini temsil eder. Dayanışma Eylül 2020 itibarıyla 3,3 milyon taahhüte ulaştı.

20 Eylül 2014'te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun BM Kadın İyi Niyet Elçisi Emma Watson farklı yönetim ve iş pozisyonlarında bulunan erkekleri cinsiyet eşitliği taahhüdünde bulunmaları için küresel bir çağrı bulundu. Moon kadınlara yönelik şiddet ve tehditten erkeklerin sorumlu olduğunu söyleyerek bunu durdurmak için erkeklerin insan haklarına saygı duymaları ve şiddete karşı harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

BM nezdinde kampanya başlatıldıktan sonra #HeForShe etiketi Twitter başta olmak üzere birçok sosyal mecrada milyonlarca kez paylaşıldı.