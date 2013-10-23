Kerem Ayan, Montpellier Film Festivali Jürisi'nde

Bu yıl, 25 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Montpellier Akdeniz Filmleri Festivali (Cinemed International Mediterranean Film Festival of Montpellier) Altın Antigone Yarışma Jürisi’ne İstanbul Film Festivali Direktör Yardımcısı Kerem Ayan davet edildi.

Jüride Kerem Ayan ile beraber Mısırlı yönetmen Yousry Nasrallah, Rabat Ulusal Kütüphanesi Müdürü Driss Krous, tiyatro yazarı ve Montpellier Devlet Tiyatrosu Müdürü Jean-Marie Besset ve 2012 yılında İstanbul Film Festivali’nin konuğu olan Fransız oyuncu Andréa Ferréol görev alacak.

12 filmin yarışacağı Altın Antigone Yarışması’nda Türkiye’yi Ramin Matin’in, İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar’ın 2008 yılında Film Geliştirme Atölyesi, 2011 yılında Türk-Fransız Ortak Yapım Forumu ve 2013 yılında da Yapım Aşamasında Atölyesi’ne katılan ve Efes Ödülü’nün sahbi olan, tamamlanmasının ardından ise 50. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nü paylaşan Kusursuzlar filmi temsil edecek.

Fransa'nın en önemli sinema etkinliklerinden biri olan Montpellier Akdeniz Filmleri Festivali’nin otuz beşincisinde Kusursuzlar’ın yanı sıra Türkiye’den pek çok film gösterilecek. Festival kapsamındaki Panorama bölümünde, Ömer Leventoğlu’nun Mavi Ring, Maryna Er Gorbach ile Mehmet Bahadir Er’in, Köprüde Buluşmalar’ın Yapım Aşamasında Atölyesi’ne 2012 yılında katılan Sev Beni ve Onur Ünlü’nün, 32. İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale’yi kazanan Sen Aydınlatırsın Geceyi filmleri yer alacak. Festivalin Belgesel Yarışması’nda Ufuk Emiroğlu’nun Babam, Devrim ve Ben, Kısa Film Yarışması’nda Bülent Öztürk’ün Houses with Small Windows ve Başak Büyükçelen’in Derin Nefes Al, Kısa Film Panorama bölümünde Oğuz Yağız’ın Patika, Deneysel Kısa Film Yarışması’nda ise Filiz Işık Bulut’un Lê temase Kirin filmleri olacak.

Kerem Ayan hakkında

Kerem Ayan, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladığı makina mühendisliği eğitiminin ardından Görsel İşitsel Yönetmenlik Yüksek Okulu ESRA’da ve Denis Diderot, Paris 7 Üniversitesi’nde sinema eğitimi gördü. 4 yıl boyunca RFI’da (Radio France Internationale) yönetmen yardımcısı ve kültür sayfası sorumlusu olarak çalıştı. 2001 yılında Cannes Film Festivali için çalışmaya başladı; daha sonra Monako’daki Edebiyat Uyarlaması Pazarı’nı organize etti. 2005’te Barselona’da Politik Filmler Festivali’ni başlattı ve 3 yıl yönetmenliğini üstlendi. İstanbul’a döndüğü 2006 yılından bu yana İstanbul Film Festivali Direktör Yardımcılığı görevini yürütüyor. Son yıllarda tiyatro yönetmenliği de yapan Ayan, Ülkü Duru ve İştar Gökseven'in başrollerini paylaştığı Bay Hiç ile Özgü Namal ve Selen Uçer'in oynadığı Kuçu Kuçu adlı oyunların ardından, bu sezon İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş adlı oyunu da yönetecek.