Keops Piramidi’ne tırmanan Türk!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Fatih Kömürcü, Mısır’daki Keops Piramidi’ne tırmandığı için gözaltına alındı. Türkiye vatandaşı Kömürcü, fotoğraf ve videoları silmesi koşuluyla serbest bırakıldı.

Arkeofili’de yer alan haber şöyle:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Fatih Kömürcü, daha önce Alman ve Rus turistlerin piramitlere tırmandığını bildiğini, piramitlerin ihtişamını görünce kendisini tutamadığı ve birden içindeki hisse kapılarak 7 dakika gibi kısa bir sürede kendini Keops’un zirvesinde bulduğunu söyledi.

Zirvede çok muhteşem bir manzara olduğunu dile getiren Kömürcü, “Tırmanmak beklediğimden de kolaydı. Ancak iniş çok daha zor oldu. Beni epey uğraştırdı. Tırmanma esnasında görevli polislerin geri dönmem için beni Arapça ve İngilizce olarak uyardığını hatırlıyorum. Ancak ben artık başka bir dünyadaydım ve onları duyacak psikolojide değildim, kendimi iyice kaptırmıştım. Orada bulunan yabancı turistlerin de beni alkışladıklarını hatırlıyorum.” dedi.

Aşağı indikten sonra karakola götürüldüğünü ve polislerin kendisine iyi davrandığını anlatan Kömürcü, “Fotoğrafları ve görüntüleri silmek şartıyla beni serbest bırakacaklarını söylediler ama kabul etmedim. Bu nedenle gözaltına aldılar. Bir gece nezarette kaldıktan sonra daha fazla dayanamayacağımı anladım ve zirvede çektiğim bütün görselleri silmeyi kabul ettim. Savcılıkta, çektiğim fotoğraflar ve videolar silinirken gözyaşlarımı tutamadım ağladım. İnternetten indirdiğim bir program sayesinde bazı fotoğrafları kurtarmayı başardım, ancak videoları henüz kurtaramadım.” dedi.

Nezarette bir gece tutulan Kömürcü, 6 Ekim şehri savcılığı tarafından sorgulandı. Türkiye Büyükelçiliğinden yetkililerin yakından takip ettiği ve büyükelçilik avukatının da hazır bulunduğu sorgulama sonucu Kömürcü, serbest bırakıldı.

Alman turist Gize Piramidi’ne tırmanmıştı

Daha önce 2016’nın Şubat ayında Alman bir turist Gize Piramidi’nin zirvesine tırmanmıştı. Alman genç Andrej Ciesielski, 138.8 metre yüksekliğindeki yapıyı izinsiz olarak tırmandı ve tırmanışın 8 dakikalık bir videosunu çekmişti.

Mısır Eski Eserler Bakanlığı, Mısır’daki Alman elçiliği ve diğer ilgili makamlara hitap ederek, Gize Piramidi’ne tırmanan Alman’ın tekrar Mısır’a girmesinin yasaklanması için gerekli işlemlerin yapılmasını istemişti. 18 yaşındaki Alman genç tırmanışının bir videosunu ve fotoğraflarını da internette yayınlamıştı.

Mısır yasalarına göre, izinsiz olarak piramitlere tırmanmanın cezası 3 yıl hapse kadar değişebiliyor. Fakat Ciesielski yasadan haberi olmadığını söyleyerek ve hiçbir malzemeyi sosyal medyada yaymayacağına güvence vererek serbest bırakıldı.