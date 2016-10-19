T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Keops Piramidi'nde iki yeni gizli oda bulundu

Bilim insanları Mısır'daki Keops Piramidi'ni bir kez daha mercek altına aldı

19 Ekim 2016 22:29

Antik dünyanın en gizemli yapılarından biri olarak görülen Keops Piramidi'nde bilim dünyasını şaşırtan bir keşfe imza atıldı. Giza Piramitleri'nin en büyüğü olan Keops Piramidi'nde yapılan radyografi taramalar sonucu daha önce bilinmeyen iki gizli bölme olduğunu ortaya çıktı.

Giza Piramitleri'ni araştıran 'ScanPyramids' takımı, piramitteki boşluklardan birinin, piramitin kuzeye bakan bölümünde, diğerinin ise kuzeydoğusunda olduğunu tespit etti. Bu keşfe imza atan ekip, keşfedilen boşlukların boyutu ve işleviyle ilgili bilgi edinebilmek adına araştırmalarına devam edeceklerinin altını çizdi. Piramit 4500 yıl önce Mısır firavunu Kral Khufu döneminde inşa edilmişti.

ETİKETLER

mısır piramitikeopstaramai gizli odaantik mısır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24