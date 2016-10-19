Keops Piramidi'nde iki yeni gizli oda bulundu

Antik dünyanın en gizemli yapılarından biri olarak görülen Keops Piramidi'nde bilim dünyasını şaşırtan bir keşfe imza atıldı. Giza Piramitleri'nin en büyüğü olan Keops Piramidi'nde yapılan radyografi taramalar sonucu daha önce bilinmeyen iki gizli bölme olduğunu ortaya çıktı.

Giza Piramitleri'ni araştıran 'ScanPyramids' takımı, piramitteki boşluklardan birinin, piramitin kuzeye bakan bölümünde, diğerinin ise kuzeydoğusunda olduğunu tespit etti. Bu keşfe imza atan ekip, keşfedilen boşlukların boyutu ve işleviyle ilgili bilgi edinebilmek adına araştırmalarına devam edeceklerinin altını çizdi. Piramit 4500 yıl önce Mısır firavunu Kral Khufu döneminde inşa edilmişti.