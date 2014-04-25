Kenyalı Nyong'o 'dünyanın en güzel kadını' seçildi

Kenyalı oyuncu Lupita Nyong'o Amerikan People dergisi tarafından "Dünyanın en güzel kadını" seçildi.

Lupita Nyong'o, People gibi bir derginin kapağında yer almayı ve güzelliği ile ilgili bu kadar iltifat almayı daha önce hayal bile edemeyeceğini söyledi.

31 yaşındaki Nyong'o'un yıldızı "12 Yıllık Esaret" filmindeki köle Patsey rolü ile parlamıştı.

Kenyalı oyuncu daha sonra bu filmdeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülüne layık görülmüştü.

En İyi Film dalında Altın Küre ve Oscar ödüllerini kazanan film, ABD’nin kuzeyinde yaşayan özgür bir insanken kaçırılarak köle yapılan ve 12 yıl köle olarak çalıştırılan Solomon Northup’ın 1853 yılında yazdığı ve kendi hikâyesini anlattığı romanından uyarlanmıştı.

Meksika'da doğdu

Nyong'o Meksika'da dünyaya geldi. Babası Anyang Nyong'a akademisyen ve Kenya'nın eski sağlık bakanı kimliği ile tanınıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, çocukluğunu Kenya'da geçiren oyuncu buna rağmen kendisini Meksikalı ve Kenyalı olarak tanımlıyor.

Nyong'o ABD'deki Hampshire Koleji'nde tiyatro ve sinema dalında lisans eğitimi aldı, daha sonra birçok filmde prodüktör asistanı olarak çalıştı.

Oyunculuğa ilk adımını 2008 yılında attı. East River isimli kısa filmde oynadı.

Daha sonra da 2009 yılında Kenya'da yayınlanan Shuga isimli dizi de ilk uzun soluklu ekran deneyimini yaşadı.

Yale Üniversitesi'nin drama okulunda yüksek lisansını tamamlayan Nyong'o "12 Yıllık Esaret" filmi ile de adını Hollywood'da duyurmuştu.