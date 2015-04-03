Kenya'daki üniversite baskınında 70'ten fazla öğrenci öldü

Kenya İçişleri Bakanı Joseph Nkaissery, saldırının 1998'de ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen bombalı saldırıdan bu yana ülkedeki en ölümcül eylem olduğunu söyledi. Eş Şebab örgütünün Garissa'daki üniversiteye düzenlediği saldırıda en az 70 öğrencinin öldürüldüğü belirtilirken yaralı sayısı 79 olarak açıklandı. Yaralılardan dokuzunun durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Joseph Nkaissery, 4 silahlı saldırganın öldürüldüğünü ve tehdidin yüzde 90 oranında sona erdirildiğini ifade etti.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Kenya güvenlik makamları, saldırıyı organize ettiği sanılan Muhammed Dulyadayn'ın fotoğrafını yayınlayarak, şüphelinin bulunmasına yardımcı olanlara yaklaşık 212 bin dolar para ödülü verileceğini duyurdu.

Görgü tanıklarının verdikleri bilgilere göre, Garissa'daki üniversiteye baskın düzenleyen saldırganlar ateş açarak kampüsün girişindeki iki güvenlik görevlisini öldürdüler. Saldırıyı üstlenen Eş Şebab örgütünün bir yetkilisi, "Öğrencileri eledik ve Müslümanları serbest bıraktık" diye konuşmuştu.