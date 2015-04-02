Eş-Şebab Kenya'da üniversite bastı, öğrencileri rehin aldı: 15 ölü, 30'dan fazla yaralı!

Kenya'nın doğusunda maskeli silahlı Eş-Şebab militanları üniversite kampüsünü bastı. İlk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 30'dan fazla yaralı var.

Kenya'nın doğusunda maskeli silahlı Eş Şebab militanları Garissa kentindeki üniversite kampüsünü hedef aldı. Binadan silah ve patlama sesleri duyulurken, Kenyalı bir polis memuru 15 ceset saydığını söyledi.

Kenyalı ordusunun Somali'deki faaliyetlerini protesto eden İslamcı Eş-Şebab örgütü Garissa kentinde bir üniversiteye baskın düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 15 ölü ve 30'dan fazla yaralı olduğu belirtiliyor.

Kenyalı bir polis, Kızıl Haç ambülansları tarafından götürülen 15 ceset saydığını söyledi.

Rehineler de var

Maskeli silahlı saldırganların kampüsteki öğrencileri rehin almış olabileceği de ifade ediliyor.

Garissa'daki üniversite kampüsü Eş-Şebab militanları tarafından basıldı.

Garissa'daki üniversite kampüsü Eş-Şebab militanları tarafından basıldı.

Eş-Şebab üstlendi

Üniversite kampüsü polis ve askerler tarafından kuşatıldı. Saldırının sorumluluğunu El Kaide bağlantılı İslamcı Eş-Şebab örgütü üstlendi.

Kenya'nın Somali ile sınır olan kuzey ve doğu bölgeleri Eş-Şebab örgütünün saldırlarına hedef oluyor.

Örgüt bu saldırıların Kenya'nın askerlerini Somali'ye göndermesine misilleme olduğunu iddia ediyor.