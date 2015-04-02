Kenya'da üniversiteye saldıran Eş Şebab: Müslümanları serbest bıraktık

Kenya'nın doğusundaki Garissa Üniversitesi'ne saldırı düzenleyen Eş Şebab örgütünün sözcüsü Şeyh Ali Mohamud Rage, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Kenya Somali ile savaş içinde. Bizim insanlarımız hala orada, çarpışıyor. Görevleri, Şebab'a karşı olanları öldürmek" dedi.

Rage, "Adamlarımız üniversiteye vardığında Müslümanları serbest bıraktılar. Diğerlerini rehin tutuyoruz" dedi ancak kaç kişinin rehin alındığını açıklamadı.

Eş Şebab, BBC'ye yaptığı açıklamada da, "Garissa Üniversitesi'ni çok sayıda Müslüman olmayan öğrenci bulunması nedeniyle hedef aldıklarını" söyledi.

'Müslüman mısın, Hıristiyan mısın diye sordular'

Üniversite öğrencilerinden biri, silahlı şahısların tek tek kapıları açıp içerdekilere Müslüman mı, Hristiyan mı olduklarını sorduğunu; Hristiyanların hemen orada vurulduğunu anlattı.

Hükümet yetkilileri şimdiye dek 300'e yakın öğrenciyle temas kurulmuş olduğunu ama daha yüzlercesinin nerede olduğunu belirlemeye çalıştıklarını açıkladı.