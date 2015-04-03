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Dünya
Deutsche Welle

Eş Şebab krizi kanlı bitti: 147 kişi hayatını kaybetti

Kenya’da radikal İslamcı Eş Şebab örgütü tarafından Garissa Üniversitesi'ne düzenlenen saldırı, ordunun müdahalesiyle sonlandırıldı

03 Nisan 2015 00:20

Kenya Ulusal Felaket Operasyon Merkezi, Garissa Üniversitesi'ndeki rehine krizinin sona erdiğini açıkladı. Üniversitedeki öğrencilerin tahliye edilmesine devam edildiğini açıklayan merkez, toplamda 147 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. 

Garissa Üniversitesi'ne düzenlenen saldırının, 1998'de ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen bombalı saldırıdan bu yana ülkedeki en ölümcül eylem olduğunu ifade Kenya İçişleri Bakanı Joseph Nkaissery, daha önce yaptığı açıklamada, 4 silahlı saldırganın öldürüldüğünü belirtmişti. 

Kenya güvenlik makamları, saldırıyı organize ettiği sanılan Muhammed Dulyadayn'ın fotoğrafını yayınlayarak, şüphelinin bulunmasına yardımcı olanlara yaklaşık 212 bin dolar para ödülü verileceğini duyurdu.

Görgü tanıklarının verdikleri bilgilere göre, Garissa'daki üniversiteye baskın düzenleyen saldırganlar ateş açarak kampüsün girişindeki iki güvenlik görevlisini öldürdüler. Saldırıyı üstlenen Eş Şebab örgütünün bir yetkilisi, "Öğrencileri eledik ve Müslümanları serbest bıraktık" diye konuşmuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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