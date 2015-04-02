Kenya’da üniversiteye saldırı



Görgü tanıklarının verdikleri bilgilere göre, Garissa'daki üniversiteye baskın düzenleyen saldırganlar ateş açarak kampüsün girişindeki iki güvenlik görevlisini öldürdüler. Saldırganların, üniversitede öğrencileri de rehin aldıkları tahmin ediliyor. Saldırıda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği ve çok ayıda kişinin de yaralandığı açıklandı. Kenya medyasının verdiği bilgilere göre, polis ve askeri birlikler üniversiteye geldi. Güvenlik görevlilerine göre, üniversitede çok sayıda öğrenci bulunuyor.

‘Müslümanları serbest bıraktık'

Somali'de etkin olan radikal İslamcı örgüt Eş Şebab, Garissa'daki saldırnın sorumluluğunu üstlendi. Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan örgütün üst düzey bir görevlisi, „cesur Eş Şebab savaşçılarının çok kutsal bir operasyon“ yürüttüklerini söyledi ve örgütün saldırıyı yazılı olarak da üstleneceğini kaydetti. Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, örgütün üniversitedeki Hristiyan öğrencileri hedef almış olabileceği belirtiliyor. Bir Eş Şebab yetkilisi, Reuters ajansına açıklamasında, “Öğrencileri eledik ve Müslümanları serbest bıraktık” dedi.