T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kenya’da üniversiteye saldırı

Kenya’nın kuzeydoğusundaki Garissa kentindeki üniversiteye maskeli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. En az 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü üstlendi.

02 Nisan 2015 15:59


Görgü tanıklarının verdikleri bilgilere göre, Garissa'daki üniversiteye baskın düzenleyen saldırganlar ateş açarak kampüsün girişindeki iki güvenlik görevlisini öldürdüler. Saldırganların, üniversitede öğrencileri de rehin aldıkları tahmin ediliyor. Saldırıda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği ve çok ayıda kişinin de yaralandığı açıklandı. Kenya medyasının verdiği bilgilere göre, polis ve askeri birlikler üniversiteye geldi. Güvenlik görevlilerine göre, üniversitede çok sayıda öğrenci bulunuyor.

‘Müslümanları serbest bıraktık'

Somali'de etkin olan radikal İslamcı örgüt Eş Şebab, Garissa'daki saldırnın sorumluluğunu üstlendi. Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan örgütün üst düzey bir görevlisi, „cesur Eş Şebab savaşçılarının çok kutsal bir operasyon“ yürüttüklerini söyledi ve örgütün saldırıyı yazılı olarak da üstleneceğini kaydetti. Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, örgütün üniversitedeki Hristiyan öğrencileri hedef almış olabileceği belirtiliyor. Bir Eş Şebab yetkilisi, Reuters ajansına açıklamasında, “Öğrencileri eledik ve Müslümanları serbest bıraktık” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KenyaGarissaHristiyanReutersMüslümanlarıDeutsche Welle Türkçe dpa Reuters BÖ/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24