Kenya’da, nesli tükenen canlıları korumak için ilk kez nüfus sayımı yapılacak

Onlarca yıllık kaçak avlanma, artan insan yerleşimleri ve iklim değişikliğinin, vahşi yaşam popülasyonu üzerinde ağır hasarlara yol açtığı Kenya’da, nesli tükenen canlıları korumak için, ilk kez yaban hayata dair nüfus sayımı yapılacak.

Ülkede yaban hayat popülasyonuna ilişkin verilerin çoğu, yerel savunma grupları veya uluslararası koruma uzmanları tarafından bireysel olarak toplanarak elde ediliyordu.

Mayıs ayında başlayan iddialı tatbikat, Kenya'nın 50'den fazla milli parkında ve rezervinde olduğu kadar özel ve topluluk koruma alanlarındaki başlıca türleri ve deniz popülasyonunu da kapsıyor.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne (IUCN) göre, son yarım yüzyılda sayıları en az yüzde 60 oranında azalan Afrika savan filleri, Kenya’daki hasardan en çok etkilenen tür.

Kenya merkezli yardım kuruluşu Save the Elephants'tan zoolog Iain Douglas-Hamilton, sonuç olarak birçok bilim insanının hayvanları canlı izlemek yerine vahşi yaşamı haritalamak için modeller kullanmayı tercih ettiğini söylüyor.