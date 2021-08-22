Kenya’da, nesli tükenen canlıları korumak için ilk nüfus sayımı bugün yapılıyor

Kenya’da, nesli tükenen canlıları korumak için, yaban hayata dair ilk nüfus sayımı bugün yapılıyor.

Aslanları, zürafaları ve dünyanın hayatta kalan tek iki kuzey beyaz gergedan türünü içeren nesli tükenmekte olan türlere ev sahipliği yapan Kenya, aynı zamanda göçmen balinalar, yunuslar ve nesli tükenmekte olan kaplumbağalar için bir geçiş yolu.

TIKLAYIN I Kenya’da, nesli tükenen canlıları korumak için ilk kez nüfus sayımı yapılacak

Ülkede yaban hayat popülasyonuna ilişkin verilerin çoğu, yerel savunma grupları veya uluslararası koruma uzmanları tarafından bireysel olarak toplanarak elde ediliyordu. Ancak, onlarca yıllık kaçak avlanma, artan insan yerleşimleri ve iklim değişikliğinin, vahşi yaşam popülasyonu üzerinde ağır hasarlara yol açması yetkilileri harekete geçirdi.