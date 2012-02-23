'Kentsel dönüşüm' komisyondan geçti

T24 - Afet riski altında olan alanlardaki yapıların iyileştirilmesini öngören 'kentsel dönüşüm' tasarısı komisyondaki görüşmenin ardından kabul edildi.

Tasarı, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arazi ve arsalarda norm ve standartlara uygun sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerinin oluşturulması amacıyla yapılacak iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerle ilgili usul ve esasları düzenliyor.

Tasarı, dönüştürme, yeniden yerleştirme ve yapılaşma hizmetlerinin; devlet ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları eliyle belirli bir plan, program ve düzen içinde gerçekleştirilmesini öngörüyor.