Kentsel dönüşüm herkesi müteahhit yaptı

Son yıllarda ekonominin lokomotifi olarak adlandırılan inşaat sektörünün cazibesi kentsel dönüşüm rüzgârını da arkasına alınca iyice arttı.

Bugün gazetesinin haberine göre, Kentsel dönüşümdeki fırsatlar elinde parası olanı inşaatçı yaptı. 2012’den bu yana ana faaliyet konusu inşaat olan 19 bin 254 yeni şirket kuruldu. Şirketlerin 699’unda yabancı sermaye ortaklığı oluştu.

Sektöre yabancıların yatırımı

Kentsel dönüşüme start verilen 2012’de Türkiye genelinde 6 bin 318 yerli sermayeli 241 yabancı sermayeli olmak üzere toplam 6 bin 559 şirket kurulurken sayı bu yılın ilk 5 ayında 4 bin 498 oldu. 2012’den bu yana ana faaliyet konusu inşaat olan 19 bin 254 yeni şirket kuruldu. Şirketlerin 699’unda yabancı sermaye ortaklığı oluştu.