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Kültür-Sanat

Kenter Tiyatrosu, İBB bünyesine katılıyor

15 Ekim 2020 23:20

İBB Meclisi'nde, Şişli'deki Kenter Tiyatrosu'nun Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetini sürdürmesi için İBB tarafından satın alınmasını içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi ekim ayı 3. oturumu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapılan toplantıda, "Kenter Tiyatrosu", "Formula-1" ve "Büyükçekmece'deki Albatros bölgesi"yle ilgili komisyon raporları oylamaya sunuldu.  

Meclis'te, Şişli'deki Yıldız Kenter Tiyatrosu'nun Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetini sürdürmesi için İBB tarafından satın alınmasını içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 

 

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