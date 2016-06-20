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Çevre

Kent yaşamı kuşları daha hızlı yaşlandırıyor

Şehir yaşamının kuşların sinir sistemini bozduğu biliniyor

20 Haziran 2016 19:34

İsveç'teki Lund Üniversitesi'nden araştırmacılar, şehir hayatının kuşların daha çabuk yaşlanmasına neden olduğunu ortaya çıkardı.

Şehir hayatının kuşlardaki stresi artırdığı, hormon seviyelerini değiştirdiği ve sinir sistemlerinde bozukluğa yol açtığı önceki araştırmalardan biliniyor.

 

Stress kuşların DNA'sına zarar veriyor

 

Science'in 'Biology Letters'ta yayımlanan araştırmaya dayandırdığına göre nerede doğduklarından bağımsız olarak kentlerde yaşayan kuşların telomerleri (Hücrenin ve organizmaların yaşlanmasını tetikleyen, kromozom en uç kısmı) kırsal bölgelerde yaşayan kuşlarınkinden yüzde 11 daha kısa.

Science’in haberine göre, telomer, kromozomların en uç kısımlarına verilen ad. Leonard Hayflick tarafından ileri sürülen telomer teorisine göre, telomer uzunluğu hücrelerin ve organizmaların yaşını gösteriyor.

Şehirde ve kırsalda yaşayan civcivlerden aldıkları kan örneklerini karşılaştıran araştırmacılara göre, kentlerde yaşayan kuşlarda erken yaşlanmayı tetikleyen en önemli neden ise stres. Araştırmacılar, şehirlerdeki popülasyonun üzerlerinde stres yarattığı kuşların DNA'sının da zarar gördüğünü düşünüyor.

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