Kengo Kuma'dan Eskişehir'e çağdaş sanat müzesi

Türkiye çağdaş sanatını gençlerle tanıştırmak için öğrenci ağırlıklı nüfusa sahip Eskişehir’e Kengo Kuma tasarımı bir çağdaş sanat müzesi inşa edilecek. Birbirine geçmiş ahşap bloklardan oluşan tasarımıyla Odunpazarı ilçesinin ahşap dokusuyla da bütünleşecek müzenin ilhamı da yerel mimariden geliyor.

Japonya’nın son dönemde yetiştirdiği en büyük mimarlardan biri olarak nitelendirilen Kengo Kuma, tasarımlarında betonu olabildiğince az kullanmasıyla, yerel malzemelere özen göstermesiyle ve geleneksel Japon mimarîsini 21. yüzyıla uyarlamasıyla tanınıyor.

Sanatatak'ın haberine göre Odunpazarı’nın yeni simgesi olması planlanan bina tasarımıyla farklı genişliklerde sergi alanları sunuyor. İlçenin Osmanlı’dan kalma konaklarına uyumlu görüntüsü sayesinde de göz yormadan içinde bulunduğu ortama uyum sağlıyor. Üst üste konmuş kasaları andıran müzede giriş katı geniş alanıyla büyük sanat organizasyonları, sergiler ve yerleştirmelere ayrılırken, yukarı çıktıkça küçülen alanlar daha küçük çaplı çalışmalara ayrılıyor.

Yapının ortasındaki geniş alan ise tavandan ve tahta blokların arasından gelen doğal gün ışığını içeri taşıyor.