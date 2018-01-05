Kendisini 'Türk ırkçısı' olarak tanımlayan bir parti kuruldu: Ötüken Birliği Partisi

Türkiye’de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı, son kurulan Ötüken Birliği Partisi ile 88'e yükseldi. Irkı esas alarak Türkçülük düşüncesiyle yola çıktığını açıklayan partinin programında, “Türk’ü dünyada en üstün ırk olarak gördüğümüz için, Türkiye Türklerindir demek için kurulduk” ifadesi yer aldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyette bulunan siyasi parti listesini güncelledi. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Türkiye’de 88 siyasi parti faaliyette bulunuyor. Listeye göre 2017 yılında 4 siyasi parti kuruldu. Bu partiler sırasıyla Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, İyi Parti, Türkiye İşçi Partisi ve en son 20 Aralık tarihinde kurulan Ötüken Birliği Partisi oldu.

Kısa adı "Ötüken"

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre kısa adı Ötüken olan partinin kurucusu ve tüzüğü henüz Yargıtay sitesine yüklenmedi. Partinin sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre kurucu genel başkanı M. Hakan Semerci oldu. Yine burada yer alan programa göre parti “Türk milletinin, Türk yurdunda kayıtsız şartsız hâkim, tam bağımsız ve birlik olarak yaşamasını amaçlayan Türkçü düşüncenin ürünü” olarak kuruldu.



Tek başına iktidara gelme amacı ile yola çıktığını belirten partinin programında Türk milleti, “anne ve baba soyu olarak Türk ırkına mensup, ana dili Türkçe, Türk kültürüne mensup ve Türk ırkına mensup olanlar kadar Türkleşen (Türk olduğunu hatırlayan ve uyanan) kişilerin, bir araya geldiği bir kitle” olarak tanımlandı.

"Tk'ü dünyada en üstün ırk olarak görüyoruz"

Partinin iç ve dış politikasının temelini de bu kitlenin her açıdan faydasını sağlamak üzere oluşturduğu belirtildi. Parti programında yer alan kuruluş amaçları içinde “Türkü dünyada en üstün ırk olarak gördüğümüz için, Türkiye Türklerindir demek için kurulduk” ifadeleri dikkat çekti.

Programda yer alan hedefler

Parti programında yer alan hedeflerden bazıları şöyle:



-Irkı esas alan Ötüken Birliği Partisi’ne göre millet, ırk demektir. Bizler ırkımızı (milletimizi) daha çok yükseltmek için çalışmalar yapmayı kutsal görev kabul ederiz. Türk ırkının varoluş gayesi dünyaya hakim olmaktır, Türkçülük görüşünün kaynağında din mezhep birlikteliğini ölçü kabul etmeyiz kan birliği esastır. Türkçülüğü devletimizin temel felsefesi yapmak temel hedefimizdir.

-Devletin resmi makamlarında Türklük şuuruna sahip olmayanların görev almasını reddeder.



-Türkiye Cumhuriyeti siyasetine yine Türkler karar verecekler ve uygulayacaklardır. Türk siyasetinde, Türk milletvekilleri ve Türkçü millet vekilleri olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatanının bekası Türk olmayanların idaresinde olmayacaktır.

"Asker ve polisler Türk kökenli olacak"

-Asker ve polislerimiz Türk kökenli olacak, yabancılarla evlilikleri yasaklanacaktır.



-Mülteci akını durdurulacak, Türk tabiyetine geçenlerin vatandaşlıkları iptal edilerek ülkelerine geri yollanacaktır.



-İdam cezası kapsamlı olarak suçlar kapsamında uygulamaya geçirilecektir.

"İmam hatipler kapatılacak"

-Ülkemizin yıllık imam ihtiyacını karşılayacak miktarda imam yetiştirecek okullar hariç tüm imam hatip liseleri kapatılacaktır. Kalan imam Hatip liselerinin müfredatı yeniden düzenlecek, analitik ve bilimsel düşünme yetisi kazandırılmış, kültürlü, felsefe ve sanat bilen imamlar yetiştirilecektir.



-İlk, orta ve lise seviyesindeki okullarımızda ‘Andımız’ın ve ‘İstiklal Marşımız’ın’ okunması yeniden mecburi hale getirilecektir.

-Cemaat ve tarikatlar eğitim sisteminden uzaklaştırılacak, tarikat ve cemaat yurtları kapatılacaktır.



-Türk devletleri dilleri okullara seçmeli ders olarak verilecektir. Yabancı dillerde tedrisat ancak liselerde başlayacaktır.



-Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin içeriği yeniden düzenlenecektir. İlkokul seviyesinde asla din eğitimi olmayacaktır.