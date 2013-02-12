Kendisini sokakta döven kocası bayılınca, elini tutup bekledi

Ordu'da Emin Sinan, sokak ortasında boşanmak üzere olduğu eşi Esengül Sinan'la tartışıp dövdü. Bunun üzerine Esengül Sinan’ın cep telefonuyla çağırdığı yakınları olay yerine gelince, Emin Sinan sara nöbeti geçirip bayıldı. Esengül Sinan şikayetçi olmazken, yerde baygın yatan eşinin elini tutup ağlayarak ambulans bekledi.

Nedim Kovan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alana haberine göre, olay bugün akşam saatlerinde Düz Mahalle’de meydana geldi. Emin Sinan, boşanmak üzere olduğu eşi Esengül Sinan’la sokak ortasında karşılaştı. Eşiyle tartışmaya başlayan Emin Sinan, iddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Esengül Sinan’ı tokatladı. Bunun üzerine Esengül Sinan cep telefonuyla yakınlarını arayarak yardım istedi. Yakınları olay yerine gelerek Emin Sinan’la tartıştı. Bu sırada Emin Sinan sara nöbeti geçirerek bayıldı. Yağmura rağmen yerde yatan eşinin başında bekleyen Esengül Sinan elini tutarak gözyaşı döktü.

Emin Sinan, gelen 112 ambulansı ile hastaneye kaldırılırken, Esengül Sinan polise "Yok şikayetçi değilim, onu da serbest bırakın" diyerek eşiyle tartışan kişiden de şikayetçi olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.