Kendisini boğmaya çalışan sevgilisini öldürdü: Artık canıma tak etti

Antalya'da, 2 çocuk annesi Nurcan S. (28), kendisini boğmaya çalışan, 3 yıldır birlikte yaşadığı Cengiz Aydın'ı (30) kalbinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Aydın, yaşamını yitirirken, Nurcan S.'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, "Artık canıma tak etti" dediği öğrenildi.

Olay, saat 02.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yıldır birlikte yaşayan Nurcan S. ile Cengiz Aydın arasında, iddiaya göre, kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Alkol alan Aydın ile Nurcan S.'nin tartışması, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.

Aydın'ın saldırması üzerine eline bıçak alan Nurcan S., kendisini yatak odasına kilitleyip, polisi aradı. Odanın kapısı kıran Aydın, içeri girip, Nurcan S.'yi boğmaya çalıştı. Bu sırada Aydın'ı kalbinden bıçaklayan Nurcan S., daha sonra sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Cengiz Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Nurcan S., eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nurcan S.'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, "Artık canıma tak etti" dediği öğrenildi. Nurcan S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Cengiz Aydın'ın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nurcan S.'nin, 1'i eski eşinden olmak üzere 2 çocuğunun bulunduğu belirtildi. (DHA)