Kendisini 5 yıl dolapta saklayan sevgilisiyle evleniyor

14 yaşındayken kayboldu. Ailesi öldüğünü sanıyordu ama o 5 yıl sonra bir dolapta bulundu. Şimdi herkes aldığı radikal kararı konuşuyor.



Avustralya medyasını uzun süre kaçırılıp, öldürüldüğü şüphesiyle meşgul eden Natasha Ryan, kendisini beş yıl boyunca bir dolapta saklayan sevgilisiyle nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Çift düğün fotoğraflarını 77 bin sterline satacak.



Kaybolduğu 1998 yılında seri katil Leonard John Fraser tarafından öldürüldüğü şüphesiyle hakkında yıllarca arama yapılan Natasha Ryan, tüm ülkeyi şaşkına çevirdi. 14 yaşındayken kayıplara karışan Natasha, olayın üzerinden beş yıl geçtikten sonra Queensland'da yaşayan sevgilisi Scott Black'in evinde bir dolabın içerisinde bulunmuştu

Artık dolapta saklanan kız olarak anılmak istemediğini söyleyen Natasha, Scott'ı çok sevdiğini ve evlilik için gün saydıklarını belirtti. Çift düğün fotoğraflarını yayınlamak için bir magazin dergisiyle 77 bin sterline anlaştığı iddialarını ise doğruladı.



Basın, bulunması için tam 160 bin dolar harcanan Natasha'nın hâlâ bu borcu ödemediğini belirterek, kendisi için halktan kesilen vergi paralarının boşa gittiğini yazıyor. Natash, 2003 yılında Scott'un evinde bir dolabın içerisinde bulunduğunda manşetlere taşınmıştı. Scott, 18 yaşından küçük olan Natasha'yı gizlemek suçundan bir yıl hapis yatmıştı.

