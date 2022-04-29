Kendisine şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü

Hatay'da, Nagihan Erbek (37), kendisine şiddet uygulayan eşi Alper Erbek'i (39), kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Alper Erbek ile 3 çocuğunun annesi eşi Nagihan Erbek arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, Alper Erbek, mutfakta eşinin boğazına sarılıp darbetti. Nefes almakta güçlük çeken Nagihan Erbek, eline geçirdiği bıçağı eşinin göğüs bölgesine vurdu. İhbar üzerine eve sağlık ekipleri kalbinden yaralanan Alper Erbek'in hayatını kaybettiği belirledi. Erbek'in cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Darp izi tespit edildi

Eve gelen polisler tarafından gözaltına alınan ve vücudunda darp izleri olan Nagihan Erbek'in, tartışma sırasında eşinin boğazını sıktığını, nefes almakta güçlük çektiğini, kurtulmak için eline geçirdiği bıçakla vurduğunu, öldürme kastıyla hareket etmediğini söylediği öğrenildi. ​Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)