Kendisine şiddet uygulayan eşini öldüren Binnaz Kırış'ın 24 yıla kadar hapsi istendi

Beylikdüzü'nde 2 yıl önce, kendine şiddet uyguladığını belirttiği 25 yıllık eşi Ferhat Kırış'ı (41) silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Binnaz Kırış (45) hakkında "Haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Binnaz Kırış, SEGBİS ile katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olay günü maktul ile sanık Binnaz Kırış'ın tartıştıklarını, maktulün sanığa hakaretler ederek saldırdığını ve sanık Binnaz Kırış'ın da maktulün başına bir el ateş ettiğini belirtti. Maktulün olay yerinde öldüğü, yaralamanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu ifade edildi. Mütalaada, "Haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit görüldüğü belirtilen Binnaz Kırış'ın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)