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Yaşam

Kendisine saldıran 8 kişiyi hastanelik eden milli kick boksçu: Onları ziyaret etmek istiyorum

"Aslında çok merhametli biriyim..."

30 Nisan 2016 14:28

İzmir Torbalı'da trafikte tartıştığı 8 kişiyi döven dünya şampiyonu kick boksçu Cesur Turgay konuştu. Kavga etmeyi sevmediğini söyleyen evli ve bir çocuk babası Turgay, "Aslında çok merhametli biriyim. Dövdüğüm kişileri hastaneye gidip, ziyaret etmek istiyorum" dedi.

Sabah gazetesine konuşan Turgay, şunları söyledi:

"Olay günü aracı kenara çektim. Bu sırada Şahin marka bir otomobil yanaştı. 'Hayırdır bize bakıp arabayı sağa çektin' dediler. Araçtan inen 5 kişi bana saldırdı. Yumruk atıp, onları yere serdim. 3 arkadaşları daha saldırdı. Onlara da yumruk attım."

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