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İrlandalı değil, Türk boksör, Aksaray değil, İzmir Torbalı; trafik kavgasında 8 kişiyi hastanelik etti!

Boksçu, daha önceden de kendisini dolandırmak isteyen kişileri hastanelik etmişti

28 Nisan 2016 18:47

İstanbul Aksaray’da İrlandalı boksörün kendisine saldıran esnafa meydan dayağı atmasından sonra  İzmir’in Torbalı ilçesinde 4 dünya, 9 Türkiye şampiyonluğu kazanan kick boksçu  Cesur Turgay, yol verme kavgasında 8 kişiyi hastanelik etti. Turgay, yolda aracını sağ şeride çekerek alışveriş poşetlerini bagaja koymak istedi, o esnada yanına yaklaşan beş kişi kick boks şampiyonuna saldırdı. Bu sırada arkadan üç kişi daha Turgay'a saldırdı. Turgay, bu gelen kişileri de tek yumrukla yere serdi. 8 kişi hastanelik olurken, Turgay, burnundan hafif biçimde yaralandı.

Hürriyet’in haberine göre olay, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, 4 dünya, 9 Türkiye şampiyonluğu bulunan kick boksçu Cesur Turgay, aracını sağ şeride çekerek alışveriş poşetlerini bagaja koymak istedi.

O esnada bir başka araç Turgay’ın yanına yaklaştı ve araçtan beş kişi indi. Kick boks şampiyonu, alkollü olduğu öne sürülen beş kişiyi tek tek devirerek yere serdi. Bu sırada arkadan üç kişi daha Turgay'a saldırdı. Turgay, bu gelen kişileri de tek yumrukla yere serdi. Sert kayaya çarpan kişiler, hastaneye kaldırıldı. Kavga sonrasında Cesur Turgay, burnunda hafif bir şekilde yaralandı.
 

Dolandırıcıları da dövmüştü
 

 4 dünya, 9 Türkiye şampiyonluğu bulunan kick boksçu Cesur Turgay, daha önce kendisini arayan dolandırıcılarla buluşmuş ve hepsini hastanelik etmişti. Bunun üzerine mağdur olan onlarca vatandaşta Turgay'ı arayarak teşekkür etmişti.

 

 

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