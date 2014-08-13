Kendinizi Ortaçağ'da hissedin!



1987 Montegridolfo, neredeyse terk edilmiş durumda... Bu da günümüzün Rimini kalesi...

İtalyan moda tasarımcısı yerel yönetimle birlikte buraya 13 milyon euroluk yatırım yaptı. 13. yüzyıldan kalma kale dört yıldızlı otele çevrilerek, yıkılmaktan kurtuldu.

Yazar-Turizm uzmanı Giancarlo Dall'Ara: "Bu gibi restorasyonlar çok pahalı ancak köylerin tarihine saygı duymak ve onu yaşatmak gerekir. Şansımız, çoğu turistin klasik servis istememesi. Paket turlar azınlığa hitap ediyor."

Mağaraya restoran

Mağaranın içine restoran yapıldı. Eski narenciye bahçesi de kahvaltı salonu oldu.

Ortaçağ mimarisini modern çağın konforuyla birleştiren bahçedeki havuz öncelikle yabancı turistlerce çok beğeniliyor.

Otel müşterisi Alice Mitchell: "Her şey çok hızlı değişiyor ve daha yoğun çalışmanız gerekiyor. O kadar hobiniz ve arkadaşlarınız oluyor ama hepsine zaman ayıramıyorsunuz. Burası dinlenme yeri. Hayat huzur içinde kendi temposunu izliyor. Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için buraya geldik."

Verrucchio'da da Ortaçağ tatili yapmak, eski evlerin restore edilip otel ve restorana dönüştürülmesiyle mümkün oluyor. Turistin köyün günlük hayatını yerlilerle paylaşması sağlanıyor. Bu konsept, Albergo Duffusi, yani Dağınık pansiyonlar hareketine dayanıyor.1982'de başlayan duffusi modası, zamanla bütün İtalya’ya yayıldı. Case Antik buna bir örnek, gecesi 350 euro.

Le Case Antiche işletmecisi: "Evin görünümünü değiştirmeye, yeni kapı ve pencere takmaya izin verilmiyor. Hepsi koruma altına alınan yapılardı. Bu nedenle köydeki ve evdeki çalışmalar çok zorlu oldu. Yaptığımız masraf evin değerini arttırıyor. Böyle bir binayı orijinal haline getirmek pahalıya mal oluyor.”

Yatırımcının ilgisini çeken konsept

Ortaçağ'da tatil fikri büyük yatırımcılara da cazip geliyor. Floransa’nın kuzeyindeki Castelfalfi’de 2007 yılına kadar sadece beş kişi yaşıyordu. Alman turizm şirketi TUİ 11 kilometre karelik alanı satın alarak, 250 milyon euroluk yatırım yaptı.

Ortaçağ tatili sadece görünürde kalmış. Kısa süre önce yepyeni ikinci bir otel daha açıldı.

Giancarlo Dall'Ara: "Yatırımcı, köyleri satın alarak, kimliklerini yok ediyor. Onlar, Albergo Diffuso'nun gibi yerlilerin hayatıyla ilgilenmiyorlar. Sadece turistik köyler kuruyorlar. Yabancı yatırımcı da bu şekilde düşünüyor. Burayla köyün yerlileri gibi ilgilenmiyorlar."

Montegridolfo'da durum farklı. Surlar içindeki köyde yaşayan 25 kişiden 20'si otelde iş bulmuş. Otel, köyün geleceğini kurtarmış.

Otel çalışanı Marina Aureli: "Bizim için bu iş gerçekten çok önemli. Ne kadar ziyaretçi gelir, kendilerini ne kadar iyi hissederler ve turizm artarsa, yerliler de işsiz kalmaktan kurtulur. Bu çok önemli bir değişme. Çünkü eskiden burada hiç bir şey yoktu. Her şey küçüktü ve köy terk edilmişti. Şimdi burada hayat var."

Ortaçağ'da tatil: Bir yatırım, bir hâyâl... Özellikle de turistlerle yerli halk birlikte yaşabildiği zaman...