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Kültür-Sanat

Kendini mutfağa hapsetmiş bir kadının kendini keşfediş öyküsü

Sumru Yavrucuk, bu yaz yeni bir oyunla sahnede olacak

19 Mayıs 2015 10:38

Tiyatro sanatçısı Sumru Yavrucuk bu yaz, potansiyelini mutfağa hapsetmiş bir kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının öyküsünü anlatan müzikli komedi 'Shirley' ile sahne alacak.

Toplumun ona yüklediği rollerin hepsini yerine getirmiş, çocuklarını büyütmüş, hayatını kocası ve çocuklarına adamış ancak kimseyi memnun edememiş bir kadının öyküsü olan 'Shirley' Haziran ayında izleyiciyle buluşacak. 

Radikal'de yayımlanan habere göre, Londra ’dan Bodrum’a uzanan bu özgürleşme hikâyesini bu yaz Sumru Yavrucuk’tan izleyeceğiz. Willy Russelll'in ‘Shirley Valentine’ adlı oyunundan ‘Shirley’ ismiyle Türkçe’ye uyarlanan oyun, Tebdil-i Mekân Prodüksiyon Tiyatrosutarafından sahneye taşınıyor.

Oyunun çevirisi Evren Ercan’a, dekor tasarımı Nurdan Aliyazıcıoğlu’na, ışık tasarımı ise Yakup Çartık’a ait. Sumru Yavrucuk, rol aldığı tek kişilik müzikli bir komedi olan ‘Shirley’in aynı zamanda yönetmeni. Yavrucuk oyundaki tüm karakterleri tek başına canlandıracak.  

Haziran'da başlıyor


Oyun potansiyelini mutfağa hapsetmiş bir kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının hayranlık uyandıran öyküsünü anlatıyor. ‘Shirley’, 26 Haziran’da Bodrum- Gümüşlük Akademisinde gerçekleşecek prömiyerinin ardından 28 Haziran’da Çeşme, 29 Haziran’da Bornova, 30 Haziran’da Karşıyaka seyircisiyle buluşacak ve yaz turnesine devam edecek. Oyun, ekim ayından itibaren İstanbullu seyirciyle bir araya gelecek.

Oyunun konusu şöyle: 

Her günün birbirini tekrar ettiği, gençlik düşlerinden gün be gün daha da uzaklaştığı monoton hayatın içinde sıkışıp kalmış bir kadın. Dertlerini, hayallerini, korkularını sadece mutfağın duvarıyla paylaşıyor, çekilmez hayatını mizah yoluyla eğlenceli hale getirmeye çalışıyor. Ta ki duvar dışındaki tek  arkadaşı olan Jane ona bir Bodrum tatili hediye edene kadar... 42 yaşındaki Shirley Valentine’in önünde şimdi, ruhunun yeniden dirilip kim olduğunu hatırladığı macera dolu bir yolculuk vardır...

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