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Kendini karantinaya alan Pierce Brosnan'ın son hali şaşırttı

Takipçilerinden, "Kore’de tutsak edilmiş gibisin" yorumu geldi

18 Nisan 2020 11:31

Koronavirüs nedeniyle evinde izole olan Hollywood'un ünlü isimlerinden Pierce Brosnan, son halini paylaştı. Hayranları Brosnan'ı tanımakta zorlandı. Brosnan'ın yeni stili, James Bond'u canlandırdığı dönemde çekilen 'Die Another Day' filminde 007'nin Kuzey Kore'de tutuklu olduğu sahneleri akıllara getirdi.

Koronavirüs nedeniyle dünya çapında evde kalma çağrıları yapılırken, ünlü isimler de bu kurala uyduklarını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gösteriyor. Ünlü oyuncu Pierce Brosnan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla şaşkınlık yarattı. Saç ve sakalı adeta birbirine karışan Brosnan’ı tanımakta zorlanan hayranları fotoğrafa kısa sürede binlerce yorum yaptı.

66 yaşındaki yaşındaki aktörün James Bond’u canlandırdığı ‘Başka Gün Öl’ (Die Another Day) filmine gönderme yapan bir kullanıcı da, “Kore’de tutsak edilmiş gibisin” yazdı.

“Robinson Crusoe geri döndü” yazan bir başka kullanıcı ise, bu zor günlerde esprili bir paylaşımla yüzleri gülümsettiği için Brosnan’a teşekkür etti.

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