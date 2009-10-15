Kendilerini sergilediler

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'İngilizler sanata maceracı ruhla yaklaşıyor'

Bu, farklı olmayı hedefleyen bir sanat etkinliğiydi ve bugün sona erdi. 100 gün içinde sırayla heykel kaidesine çıkanlar istediklerini yapmakta serbesttiler: Trafalgar Meydanı'ndaki üç heykel kaidesinde sabit heykeller duruyor. Dördüncüsünde sergilenenler ise belli bir süre sonra değiştiriliyor ve dördüncü heykel kaidesine konan sanat eseri, neredeyse her değişiklikte tartışmalara yol açıyor. Bu seferki de bir istisna olmadı.BBC’nin haberine göre heykel kaidesinin üzerinde insanları sergileme projesinin yaratıcısı Anthony Gormley, insanların heykel kaidesinin üzerindeki zamanlarını hayır kurumlarını desteklemekten, ölen yakınları hakkındaki duygularını ifade etmeye kadar çok çeşitli şekillerde kullandıklarını, bunun da İngiliz halkının sanata artık daha maceracı bir ruhla yaklaştığını gösterdiğini söylüyor: Sanat eleştirmenleri ise sergiyi farklı şekillerde değerlendirdiler.Guardian gazetesi yazarı Jonathan Jones, "Gormley'nın heykel kaidesine çıkanlar, oraya demokrasi için çıkmadılar. sadece çıkıp durdular ve aptal göründüler" diye yazdı.Washington Post ise konuyla ilgili haberinde "İngilizlerin acaipliği" ifadesini kullandı.Ancak projenin başladığı Temmuz ayından itibaren, internetten canlı olarak yayınlanan görüntülerine bakanların sayısı 7 milyonu aştığını göre, "Serginin ilgi çektiği kesin" denilebilir...